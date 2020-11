Coronavirus: plus de 2 millions de cas en Afrique

Le coronavirus a fait plus de 2 millions de cas positifs en Afrique et près de 50 000 décès, selon les données établies, jeudi, par Africa CDC. A l’échelle mondiale, la pandémie a fait plus de 1,3 million de morts.

En Afrique, la pandémie du coronavirus continue sa propagation sournoise et a dépassé les 2 millions de cas. Africa CDC révèle dans ses données, ce jeudi 19 novembre 2020, 2 028 881 cas d’infections, 48 708 décès et 1 715 673 rémissions sur le continent. L’Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain, le nombre de cas avérés y est de 759 658 (+2 514) et 20 556 (+111) morts. Elle est suivie du Maroc: 316 260 cas (+4 706) confirmés et 5 182 décès (+91), de l’Égypte: 111 955 cas (+342) et 6 508 décès (+13). Viennent ensuite l’Ethiopie (104 879 cas et 1 620 décès), la Tunisie (86 265 cas et 2 684 décès), la Libye (76 808 cas et 1 068 décès) et l’Algérie (72 755 cas et 2 236 morts).

A l’échelle mondiale, plus de 57,3 millions de cas d’infection ont été diagnostiqués (57 309 785), depuis le début de l’épidémie et 36 697 603 rémissions. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché et le plus endeuillé au monde avec 253 458 décès et 11,80 millions de cas, devant le Brésil, l’Inde, le Mexique et le Royaume-Uni.