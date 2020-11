Coronavirus: Madagascar refuse le vaccin anti-Covid-19

Alors que le monde entier fait la course pour avoir accès aux différents vaccins contre le coronavirus, Madagascar annonce qu’il ne souhaite pas à l’initiative mondiale d’accès aux vaccins anti-covid, une fois leur homologation et approbation réalisées, rapporte RFI.

« Nous en avons discuté mardi soir en Conseil des ministres. Nous ne nous positionnons pas encore par rapport au vaccin. En d’autres termes, nous ne nous inscrivons pas sur la liste des pays futurs bénéficiaires », a indiqué la porte-parole du gouvernement, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, citée par RFI. Le pays préfèrerait se fier et se focaliser sur les traitements locaux qu’il développe sur son territoire. Cependant, la décision des autorités malgaches n’est pas très bien accueillie par tout le monde.

Selon les bailleurs cités par RFI, « les discussions étaient encore en cours lundi. On savait que le président Rajoelina était réticent au vaccin, mais son staff essayait quand même de le convaincre. Ils avaient la possibilité de s’inscrire sur la liste des bénéficiaires jusqu’au 7 décembre, et de se rétracter ensuite s’ils changeaient d’avis. » Le média cite également un expert de santé publique qui donne un avis de professionnel sur les conséquences de ce refus.

« Médicalement, ne pas avoir accès au vaccin ne devrait pas être une catastrophe pour la population malagasy puisqu’elle semble avoir été assez résiliente à la maladie. Mais quand on voit les conséquences du Covid-19 sur le système de santé, sur les activités économiques et sociales du pays, on sait que le vaccin pourrait éviter la deuxième vague, qui risque, elle, d’être catastrophique économiquement pour l’île. Donc en termes de santé publique, c’est aberrant de refuser un vaccin qui ne va quasiment rien coûter à un État », indique l’expert.