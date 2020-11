Coronavirus: le Premier ministre britannique Boris Johnson placé en quarantaine

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est en isolement après avoir été à nouveau exposé au virus, ont déclaré dimanche des responsables.

Dans un communiqué, le 10 Downing Street a déclaré que Johnson ne présentait pas de symptômes mais suivrait les directives du National Health Service britannique, qui recommande l’auto-isolement après une exposition prolongée à une personne infectée par le virus. “Il continuera à travailler depuis Downing Street, y compris à diriger la réponse du gouvernement à la pandémie de coronavirus”, indique le communiqué.

Johnson avait déjà été infecté par le coronavirus plus tôt cette année et a combattu l’infection en soins intensifs. Le premier ministre britannique a rencontré jeudi Lee Anderson, membre du Parlement. Anderson a développé des symptômes après la réunion et a ensuite été testé positif au coronavirus.