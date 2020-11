Coronavirus: l’Afrique lorgne la barre des 2 millions de cas

Le nombre de cas positifs au coronavirus en Afrique a atteint 1.842.463 avec 44.843 personnes décédées, selon un dernier bilan établi vendredi après-midi par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Si l’Afrique est jusqu’ici épargnée par une deuxième vague de contaminations au coronavirus comme c’est le cas et Europe et en Amérique, le continent continue tout de même d’enregistrer chaque jour de nouveaux cas positifs. Selon les derniers chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) établis à la date du vendredi 6 novembre, 1.842.463 personnes infectées ont été comptabilisées pour 44.843 décès. Par ailleurs, 1.542.849 cas guéris ont été répertoriés à travers le continent depuis le début de la pandémie, selon l’agence africaine. Les pays africains les plus touchés par le COVID-19 en termes de nombre de cas positifs sont l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte, l’Ethiopie et le Nigeria,

A l’échelle mondiale

La pandémie du coronavirus a fait à ce jour, au moins 1.246.531 morts à travers la planète. Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 49.544.228 personnes, dont 13.094.275 sont considérés comme cas actifs tandis que 35.203.422 sont considérés comme rétablis de la maladie. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 234.944 décès. Suivent le Brésil (161.736 morts), l’Inde (124.985), le Mexique (93.772) et le Royaume-Uni (48.120). L’Europe a totalisé vendredi au moins 300.688 décès au total pour 12.136.981 infections, derrière l’Amérique latine et les Caraïbes, devenant ainsi la deuxième zone la plus touchée en termes de morts dues au coronavirus dans le monde