Coronavirus: décès de l’ancien Premier ministre soudanais Sadiq Al Mahdi

L’ancien Premier ministre soudanais, Sadiq Al Mahdi, est décédé des suites du Coronavirus, trois semaines après avoir été admis dans un hôpital, a rapporté jeudi, sa famille.

Al Mahdi, 84 ans, était le dernier Premier ministre démocratiquement élu du Soudan et a été renversé en 1989 lors du coup d’État militaire qui a porté au pouvoir l’ancien président Omar Al Bashir. Al Mahdi a dirigé le parti modéré Umma, l’un des plus grands partis d’opposition sous Al Bashir, et est resté une figure influente de la politique soudanaise. Sa famille a déclaré qu’il avait été testé positif au Covid-19 le mois dernier et avait été transféré aux EAU pour y être soigné quelques jours plus tard après un bref séjour à l’hôpital au Soudan.

Le parti Umma a déclaré qu’Al Mahdi serait enterré vendredi matin à Omdurman, la ville jumelle de la capitale Khartoum, sur la rive opposée du Nil. Al Mahdi était rentré au Soudan en décembre 2018 après un an d’auto-exil, au moment même où les manifestations contre la détérioration des conditions économiques et le règne d’Al Bashir prenaient de l’ampleur.