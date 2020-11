Coronavirus: après les Etats-Unis, la Russie annonce l’efficacité de son vaccin à 92%

La Russie annonce que son vaccin contre le coronavirus est efficace à 92% pour accorder une protection à l’homme contre le Covid-19, selon les résultats provisoires, a déclaré mercredi le fonds souverain du pays.

Alors que les laboratoires occidentaux Pfizer Inc PFE.N et BioNTech BNTX.O ont déclaré lundi que leur vaccin était efficace à plus de 90%, donnant une sorte d’espoir au monde entier sur la fin de la pandémie, la Russie a également annoncé que le sien est également efficace à 92%. Selon un rapport de Reuters, les premiers résultats sont les seconds à être publiés à partir d’un essai humain de stade avancé d’un vaccin qui pourrait mettre un terme à une pandémie qui a tué plus de 1,2 million de personnes et ravagé l’économie mondiale.

A lire aussi: Coronavirus: un vaccin “efficace à 90%” disponible

Des experts indépendants ont déclaré que les connaissances sur la conception et le protocole de l’essai étaient rares, ce qui rendait extrêmement difficile l’interprétation des chiffres publiés mercredi par Moscou. Si l’annonce de la Russie sur son vaccin est vérifiée, les monde pourrait très vite de débarrasser de l’épidémie avec plusieurs solutions disponibles. D’autres vaccins sont également en phase finale des essais et pourraient s’avérer tout aussi concluants.