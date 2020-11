Comment savoir si notre compte Facebook a été piraté ou compromis?

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) de Ouagadougou au Burkina Faso a révélé ce qu’il faut faire quand on pense que son compte Facebook a été piraté.

Facebook est ciblé par plusieurs attaques. Des personnes malintentionnées prennent pour cible des comptes Facebook pour extorquer des informations confidentielles, des fichiers, etc. D’autres malfaiteurs usent même d’identités d’autrui pour escroquer les gens.

A ce stade du phénomène, il est important de veiller à sa propre sécurité numérique. Alors, comment savoir si on a été piraté quand on constate des activités étranges sur notre compte Facebook ? Ce n’est rien de sorcier. Suivons l’astuce de la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) de Ouagadougou au Burkina Faso.

Cliquez sur Accueil et aller dans <paramètre du compte< sécurité< sécurité et connexion<session active. Si le compte a été détourné, supprimez les sessions douteuses et procédez aux étapes suivantes :

1- Changer ou réinitialiser votre mot de passe;

2- Rapporter la compromission du compte Facebook à l’adresse www.facebook.com/hacked;

3- Limiter les dégâts en informant vos amis;

4- Supprimer les applications suspectes.

N’utilisez pas Facebook par défaut. Paramétrer votre compte pour mieux vous protéger.