Comment avoir un mari milliardaire: l’artiste Letis Diva dévoile les astuces aux filles

Dans l’après-midi du vendredi 30 octobre 2020, l’artiste du bikutsi Letis Diva a finalement répondu aux jeunes filles qui lui demandent des conseils pour avoir un mari milliardaire, via sa page Facebook officielle. Si cette question lui est posée, c’est aussi parce que la star camerounaise s’est mariée à un homme blanc et très riche.

A l’en croire, ce sont les filles qui depuis un bon moment n’ont de cesse de lui écrire afin qu’elle leur livre le secret ou les astuces encore que cette dernière a récemment créé une agence matrimoniale : «Les filles qui m’écrivent qu’elles veulent aussi un mari milliardaire là, sachez que le milliardaire ne se trouve pas n’importe comment». Et comme premiers secrets, Letis Diva déclare : «Il faut déjà trouver un réseau, fréquenter les endroits luxueux dans les villes ou les pays de riches (Monaco, Suisse, etc.), (restaurants huppés, hôtels de luxe, casino luxueux, club de golf…); s’habiller cher, investir sur son physique (chirurgie). Et pour réaliser tout ça, il faut avoir les moyens financiers donc commencez déjà à chercher votre propre argent pour pourvoir financer votre projet pour un début».

Les conséquences

Poursuivant ces conseils ou astuces aux jeunes filles qui désirent avoir un mari milliardaire, elle livre ici les conséquences et rappelle que ces hommes nantis sont très capricieux et demandent des choses hors du commun à ces filles qui sont à la recherche du mieux-être : «Il faut aussi savoir que la plupart des milliardaires sont très capricieux; du coup, vous devez être prêtes à répondre à toutes leurs attentes (anustocratie, partouzes, lesbianisme, avaler leur sperme, sadomasochisme, manger ses excréments ou alors pisser sur lui pendant l’acte sexuel, fréquenter les clubs échangistes…), C’est la raison pour laquelle les escortes girls (prostitués de luxe) sont en majorité des lesbiennes, car à force de faire des partouzes et lécher d’autres filles sous l’emprise des drogues, elles y prennent gout». Ainsi les filles qui recherchent la facilité doivent comprendre que ce n’est pas aisé d’avoir ce qu’elles recherchent et ainsi en prendre conscience.

Quid de son agence matrimoniale?

Ces jeunes filles qui sont à la recherche d’un homme riche passent aussi par le canal de son agence matrimoniale. Ainsi Letis Diva en a profité pour demander à ces dernières de patienter, le temps que passe cette pandémie du coronavirus : « En ce qui concerne notre agence matrimoniale, nous sommes contraints de patienter un peu à cause de la COVID-19, car les futurs prétendants ont besoin de planifier leur voyage et pour le moment ils ne sont pas rassurés par rapport à cette situation. Merci de votre compréhension. »