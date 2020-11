Cloué au sol depuis 2019, le Boeing 737 MAX autorisé à voler de nouveau

La FAA, l’agence américaine de l’aviation, a à nouveau autorisé mercredi le vol des Boeing 737 MAX, qui étaient cloués au sol depuis mars 2019 après deux accidents ayant fait 346 morts.

Un appareil phare de l’avionneur américain Boeing va pouvoir de nouveau caresser les nuages. Ce mercredi, les États-Unis ont autorisé le Boeing 737 Max à voler de nouveau, après de longs mois, cloué au sol. Le modèle était interdit de vol depuis une catastrophe aérienne en mars 2019.

Jamais dans l’histoire de l’aviation commerciale, un avion n’avait pas été autorisé à voler pendant aussi longtemps (20 mois) par les autorités compétentes. Il est apparu que les deux crashs aériens étaient dus à un système de sécurité défaillant, qui poussait chaque fois le nez de l’avion vers le bas. Ce défaut a été corrigé par une mise à jour du logiciel.

Le Boeing 737 MAX garde toujours du plomb dans l’aile

Autre défi, et de taille : Boeing va devoir mettre à niveau tous les 737 MAX déjà assemblés. Le groupe avait déjà livré 383 appareils aux compagnies aériennes lors de l’immobilisation de l’avion en mars 2019. Depuis, il a également stocké 450 MAX dans la région de Seattle, en attente de pouvoir les livrer à ses clients.

La FAA, qui a été accusée d’être trop proche de Boeing dans le passé, a déclaré qu’elle ne permettrait plus à Boeing de signer la navigabilité des quelques 450 737 Max construits et stationnés pendant l’interdiction de vol. Il prévoit des inspections en personne qui pourraient prendre un an ou plus, retardant ainsi la livraison des jets.

Le retour à la normale prendra encore du temps pour l’ex-best-seller de Boeing. Et les conséquences de cette crise sans précédent dans l’histoire de Boeing se feront encore sentir pendant plusieurs années.