Classement FIFA: la Belgique toujours leader, la France menacée

Avec les rencontres disputées en Ligue des nations, en éliminatoires de la CAN 2022 et en phases qualificatives pour la Coupe du monde Qatar 2022, le dernier classement FIFA Coca-Cola connait quelques changements. Avec 1780 points, la Belgique garde toujours la tête du podium. Les Diables Rouges, auteurs de belles performances lors de la dernière trêve internationale, devancent la France qui a régressé en nombre de points, malgré sa deuxième place au classement.

A lire aussi: Europa League: Olivier Verdon et Ludogorets éliminés de la compétition

Conséquence de la défaite face à la Finlande lors du match amical disputé au Stade de France (0-2), les Bleus voient désormais leur avance sur le Brésil, troisième du classement, se réduire. Après avoir compté 27 points d’avance en octobre, les Bleus n’en affichent plus que 12 sur les Auriverdes. En bas du podium, plusieurs changements sont à signaler, notamment le Mexique (9ème, plus 2) et l’Italie (10ème, plus 2) qui y font leur retour dans le top 10 après neuf et quatre ans d’absence, respectivement. L’Argentine a doublé son voisin sud-américain, l’Uruguay, pour se positionner à la 7è place du classement.

Le Top 10 du classement Fifa:

1- Belgique : 1780 points

2- France : 1755

3- Brésil : 1743

4- Angleterre : 1670

5- Portugal : 1662

6- Espagne : 1645

7- Argentine : 1642

8- Uruguay : 1639

9- Mexique : 1632

10- Italie : 1625