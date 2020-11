Classement 2020 des pays africains, selon l’indice de liberté économique: le Bénin occupe la 26e place

L’édition 2020 de l’« index of economic freedom » qui mesure la liberté économique dans 180 pays dans le monde, dont 51 pays africains, classe le Bénin à la 26e place au plan africain et la 133e au plan mondial.

Sur la base des scores obtenus (de 0 à 100), les pays sont classés en cinq catégories en fonction du niveau de liberté estimé de l’économie. Les pays ayant enregistré les scores les plus élevés (entre 80 et 100) sont considérés comme économiquement « libres ». Suivent de façon décroissante, les économies « globalement libres », puis celles « modérément libres ». Viennent ensuite les pays avec « peu de liberté » économique, et enfin les pays dits « répressifs » en la matière.

Selon le rapport 2020 de la Fondation américaine The Heritage Foundation, le Bénin à un score de 55,2 et est classé dans la catégorie des pays ayant une “économie peu libre“. Le Bénin occupe la 26e place au plan continental et la 133e au plan mondial. Très loin derrière l’Île Maurice (74,9 points) première nation africaine et 21è mondiale, derrière la Côte d’Ivoire (59,7 points), 10è africain et 101è mondial, le Ghana (59,4 points), 12è africain, 104è dans le monde.

Think tank et lobby américain basé à Washington, The Heritage Foundation mesure depuis 1995 la liberté économique dans le monde. Le classement s’effectue sur la base de 12 facteurs quantitatifs regroupés en 4 grandes catégories : l’État de droit (le droit de propriété, l’intégrité du gouvernement, l’efficacité judiciaire) ; la prépondérance du gouvernement (les dépenses publiques, la pression fiscale, la santé fiscale) ; l’efficacité réglementaire (la liberté des affaires, la liberté de travail, la liberté monétaire) ; les marchés ouverts (la liberté commerciale, la liberté d’investissement, la liberté financière).