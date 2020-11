Christopher Fomunyoh : « Joe Biden porte l’espoir pour beaucoup d’Africains »

Pour le directeur Afrique du National Democratic Institute de Washington, le camerounais Christopher Fomunyoh, l’élection de Joe Biden pourrait apporter des changements significatifs dans les relations américano-africaines, tiède sous l’administration Trump.

Agé de 77 ans, Joe Biden est le nouveau président des Etats-Unis. Le démocrate a remporté l’élection présidentielle américaine de novembre 2020. Désormais à la tête de la première puissance du monde, l’ancien vice-président sous Barack Obama sera attendu sur plusieurs volets notamment sa politique africaine, un dossier clairement mis au placard par son prédécesseur. Mais pour Christopher Fomunyoh, les relations américano-africaines seront meilleures sous le mandat du nouveau président américain.

Invité sur RFI, le directeur Afrique du National Democratic Institute de Washington pense que l’élection de Joe Biden pourrait apporter des changements significatifs dans les relations entre les Etats-Unis et les Etats africains. « Le monde entier s’attend à ce qu’il y ait une modification significative de la politique étrangère des États-Unis, parce que, pendant quatre ans, Trump a passé son temps à casser les alliances qui existaient entre les États-Unis et d’autres parties du monde, y compris l’Afrique.

Parce qu’on a vu le mépris que Trump avait pour l’Afrique. Il n’a pas mis pied sur le continent, contrairement à ses prédécesseurs. Donc je crois qu’avec Joe Biden, il y aura une « re-modulation » de la politique américaine, vis à vis de l’Afrique, à commencer par une consolidation pour les pays africains, pour que l’Afrique soit portée dans les instances multinationales », explique-t-il.

Sur le plan économique, Christopher Fomunyoh pense qu’on pourrait avoir une continuité dans des programmes, comme l’AGOA : « J’imagine que l’administration Biden va renforcer l’AGOA. Power Africa a été mis en place par Barack Obama, Joe Biden étant vice-président, donc cela aussi risque de rester.

Je me dis que Biden fera davantage pour la consolidation des relations avec des pays démocratiques. Cela dit, il mettra beaucoup plus l’accent sur le renforcement de la démocratie et de la transparence dans la gestion des finances publiques et dans la gestion de la chose publique. J’imagine aussi que, par rapport à certains défis auxquels l’Afrique fait face, notamment l’extrémisme violent, Biden sera beaucoup plus attentif, et surtout, va travailler en étroite collaboration avec des États africains pour combattre ce fléau », a ajouté le Camerounais.