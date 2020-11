Choix du duo de candidats au sein de la Fcbe: la guerre de leadership aura-t-elle lieu entre Hounkpè et Yarou?

Cela ne fait plus l’ombre d’aucun doute, la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) aura son duo de candidats. Si le mode de désignation de ce duo est annoncé, la procédure risque de créer des frustrations au sein du parti.

La Fcbe aura son duo de candidats, pour le compte de la présidentielle de 2021. Ce duo de candidats sera désigné au cours d’un congrès par les responsables du parti.

Selon l’ancien ministre de l’enseignement secondaire, Alassane Soumanou Djimba, le duo de candidats sera choisi au sein de la formation politique, pas un candidat en dehors de la FCBE. Depuis lors, les prémices d’une guerre de leadership, entre les deux premiers responsables du parti, se dessinent.

Ainsi, depuis un certain moment, c’est le nom de l’actuel Premier Secrétaire général adjoint du parti, Théophile Yarou, qui se lit sur beaucoup de lèvres. Des prétendus jeunes du parti auraient même tenu des rencontres dans une ville du Nord pour le désigner comme celui qui a le profil idéal pour porter le flambeau de la FCBE.

Des agissements qui n’est pas du goût du premier responsable du parti. A travers un communiqué de presse, le secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè, a tôt fait d’infirmer l’allégation selon laquelle l’ancien Théophile Hounkpè bénéficie de l’adhésion de tous pour être la candidat du parti. Selon ledit communiqué, le candidat du parti cauris sera choisi en son temps, conformément aux textes régissant la formation politique.

Mais le communiqué du numéro 1 de la FCBE n’a point émoussé l’ardeur des soutiens de l’ancien ministre de la défense de Boni Yayi. Pour eux, Théophile Yarou a le profil idéal au sein du parti.

Les partisans de Théophile Yarou mettent en avant son passé politique, son parcours professionnel et sa notoriété dans une partie du nord du Bénin. Mais l’unanimité est loin de s’établir autour de l’ancien ministre de la défense d’autant plus que l’ancien maire de Bokpa, Paul Hounkpè, nourrit également l’ambition de tenter sa chance.

La situation va s’envenimer lorsque ce dernier à travers une publication affirme qu’il a bien aussi le profil et pourrait bien être le candidat qui va porter le flambeau du parti.

Vers une guerre de leadership Hounkpè-Yarou

Face à la montée de la cote de popularité de Théophile Yarou, l’ancien ministre de la culture, Paul Hounkpè, a rompu le silence en annonçant son ambition pour la fonction présidentielle.

Un ballon d’essai qui n’ a pas pris mais au contraire a suscité de vives polémiques dans les différents fora du parti. En effet, les militants et certains responsables du parti n’adoubent pas du tout cette intention du Secrétaire général (Sen) de la Fcbe, Paul Hounkpè. Chacun y va de ses commentaires, opposant même parfois Paul Hounkpè et Théophile Yarou, comme le jour et la nuit.

Une sorte de primaire faite par les militants du parti sur les différentes plateformes whatsapp qui a poussé même l’ancien ministre Paul Hounkpè à sortir de certains forums.

En tout cas, beaucoup de militants et même des responsables du parti ne veulent même pas entendre que Paul Hounkpè est le candidat de leur parti à la prochaine élection présidentielle.

Ces militants hostiles à la candidature de Paul Hounkpè estiment qu’il a affiché son incapacité dans son Bopa natal lors des dernières élections communales et municipales.

Cette guerre de leadership entre les deux premiers responsables, risque de fragiliser davantage cette formation politique qui part déjà défavorisé à cette élection.

Mais puisqu’il s’agit d’une élection avec un ticket de duo candidats, le secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè pourrait faire taire ses ses ambitions d’autant plus que l’opinion ne lui est pas favorable. Au mieux des cas, il peut accepter de jouer le rôle du vice-président même si ses partisans croient le contraire.

Les milices de Paul Hounkpè entrent dans la danse

Face à la déculottée infligée par certains militants à leur premier responsable, une sentinelle se constitue au sein du parti pour défendre leur leader.

Selon ces partisans qui prennent la défense de Paul Hounkpè, ce dernier est un digne fils de Bopa, un fin stratège qui, devant ses convictions, ne recule devant rien.

Sous cette apparence de leader intransigeant, se cache un personnage humble au grand cœur, toujours disponible et très attentif, lancent ses partisans rendus minoritaires par ceux de Théophile Yarou.

A en croire ces derniers, l’ancien ministre de la culture de Boni Yayi est une personne très sociable et très honnête. Ils en veulent pour preuve sa bonne gestion des portefeuilles qu’il a occupés. Il demeure, selon eux, l’un des rares cadres du régime défunt qui n’a jamais été cité dans des scandales financiers.

Pour ces partisans, Paul Hounkpè dispose donc du profil qu’il faut, non seulement pour être le candidat de la Force cauris pour un Bénin émergent, mais également pour être un bon président pour le Bénin.