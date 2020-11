Chine/Etats-Unis: Xi Jinping envoie un message à Joe Biden

Le président chinois Xi Jinping a adressé ses félicitations à Joe Biden pour son élection à la tête des Etats-Unis.

Jusque-là, silencieux à l’élection de Joe Biden, Xi Jinping vient de briser le silence. Le président chinois a adressé ce mercredi, ses vifs félicitations à Joe Biden pour son élection à la tête des Etats-Unis. Selon le président de la République Populaire de Chine, promouvoir un développement sain et stable des relations sino-américaines ne sert pas uniquement les intérêts fondamentaux des peuples des deux pays, cela répond également aux attentes partagées de la communauté internationale.

Xi Jinping espère que les deux parties prôneront l’esprit caractérisé par l’absence de conflit et de confrontation, le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant, se concentreront sur la coopération, géreront leurs divergences, encourageront le développement sain et stable des relations sino-américaines et s’uniront aux autres pays et à la communauté internationale pour promouvoir la noble cause de la paix et du développement dans le monde, rapporte le média chinois Xinhua.

La même source informe que le vice-président chinois Wang Qishan a envoyé mercredi, un message de félicitations à Kamala Harris pour son élection à la vice-présidence des Etats-Unis.