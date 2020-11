Chelsea-Rennes: les compos probables

Leader du groupe E, Chelsea reçoit ce mercredi le stade rennnais pour son troisième match en phase de groupe de Ligue des champions. Quel onze de départ pour les deux équipes?

Malgré un nombre impressionnant de joueurs achetés cet été, Chelsea peine à s’imposer en Premier League. A sept journées du championnat, les Blues sont relégués à la 7è place à quatre longueurs du leader, Liverpool. Et en Ligue des champions, le tableau n’est guère reluisant. Neutralisés d’entrée par Séville, les Londoniens se sont bien repris face à Krasnodar (4-0) en seconde journée. Ce mercredi, les poulains de Franck Lampard reçoivent Rennes pour leur troisième rencontres en C1. Privé de Kepa, Gilmour et Pulisic, blessés, le technicien anglais peut compter sur le reste de son effectif face à l’équipe française qui n’est pas un habitué des grandes compétitions européennes.

A lire aussi: Argentine: Diego Maradona opéré au cerveau

Pour ce match, Chelsea devrait jouer en 4-3-3 face aux Rennais avec notamment Edouard Mendy dans les buts. L’ancien portier rennais a réussi ses débuts avec Chelsea et sera préféré à Willy Caballero ce soir. On pourrait d’ailleurs retrouver trois autres anciens de Ligue 1 en défense ce soir avec à droite César Azpilicueta et dans l’axe un duo composé de Kurt Zouma et Thiago Silva, même si certains médias anglais pensent que Lampard laissera le Brésilien au repos. La star marocaine Hakim Ziyech est pressenti pour débuter la rencontre en attaque au côté de son coéquipier allemand Timo Werner.

A lire aussi: Ligue des champions: le groupe de la Juventus face à Ferencvaros

Du côté rennais, Julien Stéphan est privé de nombreux joueurs, notamment Eduardo Camavinga, Jonas Martin, Flavien Tait, Daniele Rugani ou encore Mbaye Niang. Steven Nzonzi, suspendu à Séville, est lui de retour et sera titulaire ce soir à Stamford Bridge. Le Stade Rennais est attendu en 4-3-3 ce soir et il y a un doute en attaque entre Martin Terrier et Romain Del Castillo. Serhou Guirassy et Jérémy Doku devraient eux démarrer. Au milieu Bourigeaud, Nzonzi et Léa-Siliki seront titulaires, sauf surprise.

Les compos probables des deux équipes:

La compo probable de Chelsea : Mendy – Azpilicueta, Zouma, Silva, Chilwell – Havertz, Jorginho, Mount – Ziyech, Werner, Hudson-Odoi

La compo probable de Rennes : Gomis – Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert – Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki – Del Castillo, Guirassy, Doku