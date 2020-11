Chassé de Paris, Guillaume Soro s’adresse à Emmanuel Macron

Guillaume Soro qui appelle à l’insurrection en Côte d’Ivoire, n’est plus en France. Emmanuel Macron l’a confirmé dans une interview accordée à jeune Afrique. « Je crois qu’il n’est plus en France pour en parler. Il n’a pas à créer de désordre et sa présence n’est pas souhaitée sur notre territoire, tant qu’il se comportera de cette manière. Nous ne souhaitons pas qu’il mène des actions de déstabilisation depuis le sol français. », a indiqué Macron.

Touché par la nouvelle sortie du chef de l’Hexagone, Guillaume Soro a déclaré que l’Europe demeure un espace de liberté variable. Il ajoute que personne ne l’obligera à admettre que Ouattara est dans son droit de violer la Constitution. L’opposant ivoirien a surtout indiqué qu’il ne cessera de s’opposer au viol de la Constitution de son pays, de toutes ses forces.

« La présidence à vie en Afrique, je m’y opposerai toujours. Je ne renoncerai jamais à ma liberté de parole. Que cela soit entendu. La stabilité de la Côte d’Ivoire ne réside pas dans le maintien d’un monarque au pouvoir. Le seul antidote à l’instabilité demeure la démocratie, donc le respect de la constitution ivoirienne”, soutient Guillaume Soro. Prié de quitter la France, Guillaume Soro serait à Bruxelles, en Belgique, selon certaines indiscrétions.