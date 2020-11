“C’est pour la bonne cause que vous ne m’avez pas vu avant 5 ans”, Patrice Talon à Lalo

La commune de Lolo est la première à accueillir la délégation présidentielle dans ce département. Face aux populations, le président de la République, après avoir exposé le pourquoi de sa visite, a justifié pourquoi c’est seulement 5 ans après qu’il a décidé de venir les voir.

“C’est pour la bonne cause que je n’ai pas pu faire ces déplacements parce que, dès les premiers jours, je me suis mis à la tache et comme il n’est pas trop tard pour réparer, je viens enfin vous dire comment j’ai exécuté la mission“

Patrice Talon