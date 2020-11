S’il a finalement décidé de rester au Barça après avoir clamé ses envies de départ, Lionel Messi ne semble plus vraiment s’impliquer dans le jeu catalan. Pour le consultant en Espagne de ‘RMC’, Fred Hermel, le capitaine argentin n’est plus vraiment un joueur du FC Barcelone.

C’est un secret de polichinelle. Lionel Messi traverse la pire période de sa carrière. A l’image du Barça qui alterne le moins bon et le mauvais à chaque sortie, le capitaine argentin végète dans une méforme inquiétante. Sur ses six réalisations de ce début de saison, plus de la moitié ont été inscrites sur penalty. Pire, lors de la défaite face à l’Atletico Madrid (0-1) ce weekend, le sextuple Ballon d’or a perdu un total de 23 ballons face aux Colchoneros. Une statistique désastreuse si l’on fait la balance avec ses 36 passes réussies au cours du match, un match où il ne sera que très peu en vue.

A lire aussi: Juventus: annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo brise le silence

Pour Fred Hermel, journaliste et consultant pour ‘RMC’, il n’y a aucun doute, Messi quittera le Barça : “Il y a un truc qui ne trompe pas. A un moment donné, il a eu une occasion, et il a douté. Oblak a pu s’imposer. Messi a hésité entre frapper et donner. C’est fini entre le Barça et Messi. Quand un joueur veut partir et est finalement obligé de rester pour des raisons contractuelles, dans sa tête, il est parti. C’est comme s’il avait quitté le Barça cet été“.

A lire aussi: Barça: Manchester City abandonne Lionel Messi

Pour rappel, le contrat de Lionel Messi avec le Barça s’achève en juin 2021. L’international argentin pourra alors s’engager où il souhaitera, même si de nombreuses observateurs du foot espagnol pensent qu’il renouvellera son bail avec le club catalan qui élit un nouveau président dans quelques mois.