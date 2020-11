Cameroun: neuf (09) opposants arrêtés et jetés en prison

Au Cameroun, neuf (09) opposants au régime Biya ont été mis aux arrêts. Ils sont inculpés pour « tentative de révolution, rébellion, attroupement aggravé et défaut de Carte nationale d’identité ».

Neuf (09) militants du parti d’opposition camerounais, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto, ont été arrêtés et mis en détention provisoire pour six mois, rapporte la presse locale. Selon nos sources, le tribunal militaire de Yaoundé les a inculpés de « tentative de révolution, rébellion, attroupement aggravé et défaut de Carte nationale d’identité ».

“Par ces motifs, ordonnons la mise en détention des susnommés pour une durée de six mois”, peut-on lire dans la décision du magistrat. « Neuf militants du MRC, dont deux cadres du parti (Olivier Bibou Nissack et Alain Fogue Tedom), ont été condamnés a six mois d’emprisonnement », a annoncé, mardi soir, dans un tweet, le parti de Maurice Kamto, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC).

Soulignons que le président du MRC, Maurice Kamto, est assigné à résidence depuis plusieurs semaines, suite à une marche anti-Biya qu’il a organisée en synergie avec d’autres regroupements politiques de l’opposition.