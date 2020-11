Cameroun: mariage traditionnel de la chanteuse Daphné (photo)

La chanteuse camerounaise Daphné a fait son mariage traditionnel le samedi 07 novembre 2020.

Daphné n’est plus un cœur à prendre. La chanteuse s’est mariée samedi dernier à Yaoundé au Cameroun. Selon la presse locale, c’est un mariage traditionnel et le mariage civil ne devrait plus tardé.

“La team hier quand vous dormiez il y avait un bon japap pour vous. Hier c’était le mariage traditionnel de Daphne E.N.. Regardez comment le couple est beau . Taguez une artiste camerounaise à qui vous souhaitez ce bonheur” Yaamood – Musique Africaine

Il y a quelques semaines, seulement, l’artiste avait confié avoir été victime de viol alors qu’elle était encore enfant. Selon la chanteuse, elle ignore qui est véritablement son violeur, mais elle a gardé des séquelles notamment des maladies et des traumatismes qu’elle traite.

Aussi, depuis lors, Daphné a confié n’avoir pas pu retrouver sa santé sexuelle. A l’en croire, depuis plus de 10 ans, elle n’a pas eu de relation s3xuelle.