CAF – Suspension d’Ahmad: la FIFA avait juste besoin de lui pour «faire tomber Hayatou »

La FIFA a suspendu le président de la CAF, Ahmad Ahmad, pour une période de 5 ans, pour corruption. Cependant, même si, selon lui, c’était sans surprise, le journaliste Philippe Doucet indique que l’organisation internationale avait besoin d’Ahmad seulement pour évincer le camerounais Issa Hayatou.

« C’est que c’est tout sauf une surprise. Puisqu’on avait vu, on avait lu, on savait qu’il y avait une action contre lui auprès du Comité d’éthique de la FIFA », a déclaré le journaliste de Canal plus. Il souligne que cela a expliqué les différentes candidatures de proches d’Ahmad qui ne se seraient pas présentés s’il n’y avait pas une once de cette sanction qui planait sur sa tête. « On ne pensait pas peut-être que ce serait une condamnation aussi sévère, mais on comprend mieux toutes ces candidatures qui ont surgi les derniers jours. Elles ont surgi tout simplement parce que le clan de M. Ahmad savait que leur candidat ne pourrait pas se représenter », a ajouté Doucet.

A lire aussi: Le président de la CAF Ahmad Ahmad suspendu 05 ans par la FIFA

Dans la suite de son propos lors d’un entretien accordé à Philippe Boney, le consultant sportif revient sur les relations réelles entre Ahmad et le président de la FIFA, Gianni Infantino, et révèle qu’en réalité, cest deux personnalités n’ont jamais été amis. « Il n’y a pas une véritable amitié là-dedans. On est dans une histoire politique », a souligné Doucet.

« Il faut se rappeler que la FIFA avait besoin d’un successeur à Issa Hayatou. Elle voulait changer plusieurs présidents de confédérations, notamment celui de la CAF, et c’est ainsi qu’on est devenu très ami avec Ahmad Ahmad. Puisque personne n’osait se présenter contre Hayatou et du coup, il a fallu trouver quelqu’un et c’est finalement Ahmad Ahmad qui a été le candidat de la FIFA. Mais il n’y avait aucune amitié, rien de personnel dans tout ça. Il y avait juste le besoin de faire tomber Hayatou », a-t-il indiqué.