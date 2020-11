CAF: suspendu par la FIFA, Ahmad Ahmad saisit le TAS

Accusé d’avoir violé le code d’éthique de la FIFA, Ahamd Ahmad a été suspendu ce lundi par l’organisation mondiale, de toute activité liée au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international pendant une période de cinq ans. La chambre de jugement de la FIFA a accusé le dirigeant malgache d’avoir manqué à son devoir de loyauté, offert des cadeaux et d’autres avantages, mal géré des fonds et abusé de sa position de président de la CAF, conformément au Code d’éthique de la FIFA.

Une suspension pour laquelle le vice-président de la FIFA ne compte pas s’y soumettre sans se battre. En effet, le dirigeant malgache a annoncé ce mercredi qu’il allait saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS). « La décision n’a pas été rendue de façon juste et impartiale », assure sur son compte Twitter, le dirigeant de 60 ans, qui a récemment déposé sa candidature pour un second mandat à la tête de la CAF. L’appel déposé devant la juridiction sportive « sera assorti d’une demande d’effet suspensif » de la décision de la FIFA, ajoute son équipe. La bataille juridique entre Ahmad Ahmad et la FIFA vient ainsi d’être lancée!