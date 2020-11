CAF-Ligue des champions 2020-2021 : le calendrier complet des préliminaires

Le tirage au sort des préliminaires des compétitions interclubs 2020-2021 de de la CAF, s’est tenu ce lundi au siège de l’institution au Caire en Egypte. En Ligue des champions, 10 clubs sont exemptés du premier tour.

Dans deux semaines, les pelouses africaine vibreront au rythme des compétitions interclubs. Les tours préliminaires de la Ligue des champions CAF s’ouvriront le 26 novembre prochain. En prélude à cette grande messe du foot sur le continent, l’instance africaine a procédé ce lundi au tirage au sort des équipes engagées dans les compétitions. Un tirage qui promet de belles affiches en perspective.

Habitué des Coupes de la confédération, le TP Mazembe va croiser les crampons avec le club Bouenguidisport du Gabon. Une victoire des congolais leur ouvrirait les porte s du second tour face aux zambiens de Forrest Rangers. Unique représentant du Bénin à ce tournoi continental, les Buffles de Borgou seront aux prises avec les algériens de MC Alger. En cas de victoire, les Béninois défieront au second tour, le vainqueur du match entre Mhlangede et CS Sfaxien. A noter que 10 clubs ne feront leur entrée en lice qu’au 2è tour. Les matchs de ce 1er tour préliminaire se joueront du 26 au 29 novembre en aller. Puis du 4 au 6 décembre en retour. Et les rencontres du 2è tour préliminaire prévus en aller les 22 et 23 décembre et en retour les 5-6 janvier 2021.

Tour préliminaire et affiches du 1er tour