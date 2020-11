Burkina Faso: Roch Kaboré réélu dès le premier tour avec 57,87 % des voix

Au Burkina Faso, le président sortant, Roch Kaboré, est réélu avec 57,87 % des voix exprimées, a annoncé, ce jeudi, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Deuxième pari réussi pour le candidat du Mouvement du peuple pour Progrès (MPP), Roch Kaboré. Candidat à sa propre succession, il a été réélu avec la majorité absolue dès le premier tour de la présidentielle. Selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ce jeudi, le président sortant, Roch Kaboré, passe au premier tour avec 57,87% des voix.

Roch Kaboré devance le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), proche de l’ancien président Blaise Compaoré, Eddie Komboïgo, qui a obtenu 15,48% des suffrages exprimés. Le chef de file de l’opposition, et candidat de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), Zéphirin Diabré, compte à son actif, 12,46% des voix. Kadré Désiré Ouédraogo (« Agir ensemble ») obtient 3,36%; Tahirou Barry (Mouvement pour le changement et la renaissance) et Ablassé Ouédraogo (Faso Autrement), 1,80 % chacun.

Les résultats des élections législatives n’ont pas encore été annoncés pour le moment par la CENI. Notons que les candidats de l’opposition, signataires de l’accord politique, sont absents à la proclamation des résultats ce jeudi. Ils avaient indiqué mardi que le processus électoral est émaillé de fraudes et menaçaient de rejeter les résultats des urnes.