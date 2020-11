Burkina Faso: les commissaires de l’opposition ont repris du service à la CENI

Les cinq (05) commissaires de l’opposition qui ont manqué à l’appel du mardi, ont annoncé qu’ils prendront part aux travaux au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), ce mercredi.

“Nous reprenons part aux travaux pour compter du mercredi 25 novembre 2020 pour être en état d’aviser utilement sur la suite du processus”, ont unanimement déclaré les commissaires de l’opposition CENI.

Dans leur communiqué, relayé par Radio Omega, les commissaires rappellent qu’ils ont demandé, le 23 novembre 2020, une suspension des travaux de validation et de publication des résultats des élections couplées, présidentielle et législatives du 22 novembre 2020. “Notre requête était fondée sur le fait que lesdits travaux se menaient sur la base de la compilation électronique uniquement, alors que l’article 97 du code électoral prescrit qu’”… il est mis en place par la CENI des centres déconcentrés de compilation des résultats avec couplage de la compilation manuelle et de la compilation électronique”, expliquent-ils.

Pour rappel, les cinq (05) commissaires de l’opposition au sein de la CENI, qui ont manqué à l’appel du mardi, sont: Adama Kéré, Boubacar Bouda, Tasséré Savadogo, Ibrahim Samuel Guitanga et Idrissa Darga.