Burkina – Attaque de Tin-Akoff: Zephirin Diabre suspend sa campagne électorale

Le chef de file de l’opposition burkinabé, Zephirin Diabré, a suspendu sa campagne électorale en raison de l’attaque terroriste de de Tin-Akoff, qui a fait une dizaine de morts dans le rang de l’armée.

Quatorze (14) soldats des Forces de Défense et de Sécurité du Burkina Faso sont tombé mercredi, suite à une embuscade qui a eu lieu sur l’axe Tin-Akoff – Beldiabé, des localités situées dans la province de l’Oudalan. L’attaque a également fait deux blessés dans le rang des soldats qui ont réussi à neutraliser dix (10) assaillants.

Très touché par le décès de ces soldats, Zephirin Diabré a décidé de la suspension de sa campagne électorale pour 48 heures. L’annonce a été faite via sa page Facebook.

“Suite à l’attaque terroriste qui a visé notre armée, je suspends ma campagne les 13 et 14 novembre en signe de deuil et d’hommage aux 14 éléments des FDS tombés. Que la terre du Burkina Faso soit légère à ces dignes patriotes tombés sur le champ d’honneur! Je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées, et souhaite un prompt et total rétablissement aux blessés”, a indiqué le candidat de l’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) sur sa page Facebook.