Brigitte Macron et Jill Biden: de surprenants points communs avec les deux First ladies

Jill Biden entrera bientôt dans l’histoire, quand elle franchira les portes de la Maison Blanche. Voici un aperçu de l’identité de la prochaine Première dame des Etats-Unis d’Amérique.

C’est officiel, les Etats-Unis ont donc un nouveau président. Joe Biden est donc celui qui prendra la place de Donald Trump à la Maison Blanche; et à ses côtés, Jill Biden qui sera la Première Dame américaine. En effet, il semblerait que Jill Biden et Brigitte Macron aient beaucoup de choses en commun.

Elles se sont mariées une première fois

À seulement 18 ans, Jill Biden épouse Bill Stevenson, populaire joueur de foot dans sa fac. Ensemble, les époux fêtards et noctambules ouvrent un bar, situé près de l’université du Delaware, où se retrouvent les étudiants, qu’ils baptisent le Stone Balloon. Bruce Springsteen s’y est même produit en 1974 ! Toutefois, après 4 ans de mariage, le couple divorce. Ainsi, comme Brigitte Macron, Jill Biden s’était déjà mariée avant de divorcer pour s’unir avec l’actuel président.

Elles ont une passion commune, l’enseignement

Si Brigitte Macron a décidé de se consacrer à la carrière d’Emmanuel Macron et de se retirer du secteur de l’éducation, Jill y est toujours. À bientôt 70 ans, la femme de Joe Biden assure qu’elle veut continuer à enseigner, même si elle est Première dame. Elle sera ainsi la première First Lady à exercer une activité professionnelle rémunérée en dehors de la Maison Blanche. Cette femme sportive fera de l’éducation sa priorité, avec la lutte contre le cancer et les vétérans.

On imagine déjà que, lors des prochains repas entre présidents, les deux First Ladies vont se partager leurs conseils pour garder leurs élèves attentifs en cours et tous leurs trucs et astuces de prof. En tout cas, les deux femmes ont l’air d’avoir l’enseignement et l’éducation dans le sang. Il ne reste plus qu’à transmettre le virus à leurs maris respectifs, et le tour est joué !

Les deux First ladies sont très sportives

Autre point commun, les deux femmes de président sont très sportives. Vélo, musculation et étirements pour la Première dame, footing et marathon pour la First Lady. Deux femmes de poigne qui n’hésitent pas à prendre position et qui possèdent sur leur moitié une forte influence.