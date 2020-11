Brésil: Neymar forfait face au Venezuela

Selon la presse brésilienne, Neymar devrait manquer le prochain match du Brésil face au Venezuela en éliminatoire de la Coupe du monde Qatar 2022. L’attaquant du PSG est préservé pour le choc face à l’Uruguay.

Malgré sa blessure musculaire, Neymar est convoqué par le Brésil pour les prochains matchs de qualification pour la prochaine Coupe du monde Qatar 2022. Si le PSG avait refusé de laisser partir son attaquant en raison d’une éventuelle rechute, le club parisien a fini par se laisser convaincre par la sélection brésilienne. Selon les médias auriverde, le sélectionneur Tite a donné des garantis aux champions de France avant d’embarquer son attaquant vedette.

Le joueur sera suivi de près par le staff médical de son pays et par le club parisien, pour éviter un risque de rechute avant même de faire son retour en France. Pour cela, il devrait être laissé au repos pour le premier match de son pays. Selon les informations de ‘Globoesporte’, l’international brésilien devrait être laissé au repos vendredi contre le Venezuela et ne devrait pas entrer en jeu pendant cette première rencontre. L’objectif est d’éviter toute éventuelle blessure mais aussi de préserver l’ancien du Barça pour le second match contre l’Uruguay qui serait bien évidemment plus relevé.