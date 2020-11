Bon à savoir: 10 choses à savoir avant de sortir avec un mec plus vieux

Nombreuses sont les femmes qui se mettent en couple avec des hommes plus vieux. Si vous en avez l’intention, voici 10 choses à savoir avant de vous engager dans de pareilles relations.

Pour être en couple avec un homme plus vieux, dit “d’âge mûr”, même s’il rigole aussi toujours des mêmes blagues enfantines que ceux plus jeunes, ça peut compliquer certaines choses.

1- Il aura horreur de votre soirée entre jeunes

Quand bien même ils sont en couple avec une femme très jeune, les mecs plus vieux n’aiment pas se mêler aux plus jeunes qu’eux. Ainsi, il n’ira probablement pas à votre soirée « entre jeunes » ce soir. Et puis, les week-end en boîte ne seront pas d’actualité.

2- Il préfère un whisky qu’une vodka pomme

A son âge, il peut sans doute se permettre de payer 5€ de plus une consommation pour avoir de l’espace. Mais, vous ne le verrez pas dans un mini-bar branché du centre-ville.

3- Il dit souvent « pour mes vieux jours »

En somme, à chaque âge, ses occupations. Donc, n’essayez pas de réveiller à nouveau la flemme de la jeunesse en lui, à moins qu’il soit d’accord pour en parler.

4- Il n’est pas forcément mature

Plusieurs femmes se mettent en couple avec des hommes plus vieux pour éviter les gamins. Mais attention, ils ne sont pas tous matures. On peut être vieux sans grandir dans la tête.

5- Il a dépassé le stade des amourettes

Il n’est pas toujours dans les “je t’aime, moi non plus”. Il projette l’avenir avec vous et vous devriez faire autant si vous tenez à cette relation.

7- Il a beaucoup appris de ses relations amoureuses passées

En matière de relation amoureuse, il est une bibliothèque. Il sait ce qu’il veut de vous et ce qu’il attend dans une vie de couple. C’est d’ailleurs pourquoi, il essayera de ne pas faire les mêmes erreurs.

8- Il vieillit et puis se bonifie avec l’âge

Comme le vin, plus il prend de l’âge, plus il se bonifie. Même ses cheveux poivre et sel deviennent pour lui un bon atout.

Il peut être « un peu » têtu

Difficile de lui faire changer d’avis. Vous avez un respect pour lui, ce qui vous empêche de vous imposer.

Il est meilleur au lit

Au début, si c’est compliqué, avec le temps, il sera très bon au lit. Avec les années, il aura de l’expérience sexuelle, et pourrait même devenir un bon coup.