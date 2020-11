Bon à savoir: 07 signes qui prouvent qu’une femme vient de faire l’amour

Vous vous êtes toujours demandé s’il était possible de reconnaître une femme qui vient de faire l’amour ? Et bien, la réponse c’est “OUI”. Voici comment savoir qu’une femme vient de faire l’Amour.

1- Elle a un joli teint

Une femme qui a atteint l’orgasme a un teint légèrement rosé. Au moment de l’orgasme, son rythme cardiaque s’accélérer, ses vaisseaux sanguins se dilatent et tout son corps se décontracte. Ce qui lui donne un teint légèrement rosé, comme si elle venait de courir quelques kilomètres à pied.

2- Une bonne humeur

L’orgasme libère un certain nombre d’hormones. C’est pourquoi, les femmes qui prennent du plaisir à faire l’amour sont de bonne humeur.

3- Elle n’est pas tactile

Une femme qui vient de jouir n’a plus envie d’être touchée ou de toucher son partenaire. C’est psychologique. Elle a obtenu sa dose d’amour et ça peut attendre. Par contre, certaines femmes se laissent aller pour le plaisir de leur homme quand bien même leur organisme ne souhaite plus faire l’amour. Mais attention: les câlins et les caresses génèrent de l’ocytocine.

4- Elle semble détendue

Une femme sexuellement satisfaite par son homme, semble détendue. Ce qui est différent de coucher avec un homme.

5- Elle est plus jolie que d’habitude

La femme qui vient de faire l’amour est particulièrement attirante. Selon Afriquefemme, un homme est plus attiré physiquement par une femme qui vient de faire l’amour, cela peut donc être un signe non négligeable.

6- Prendre une douche

Si elle s’est douchée dans la matinée ou dans n’importe quel moment de la journée, alors qu’elle n’en a pas l’habitude et qu’il ne fait pas particulièrement chaud, il y a de fortes chances que quelque chose soit arrivé. Mais ce seul critère ne doit pas être pris pour argent comptant pour savoir si une femme vient de faire l’amour.

7- Plus sensible que jamais

La femme qui vient de jouir est très sensible au toucher. Cela ne dure que quelques minutes après l’orgasme, car le corps de la femme peut de nouveau être prêt à avoir une nouvelle relation sexuelle.