Billboard – Women in Music 2020: Cardi B nommée “femme de l’année”

Bonne nouvelle pour les fans de Cardi B et Jennifer Lopez. Les deux stars américaines seront à l’honneur lors du 15ème événement annuel Women in Music de Billboard, qui aura lieu le 10 décembre prochain.

Le mois prochain, Cardi B, Jennifer Lopez et Dolly Parton seront parmi les lauréates de l’événement annuel “Women in Music” du Billboard, qui célèbre les artistes féminines de l’industrie musicale. La rappeuse “WAP” recevra le prix de la femme de l’année, Lopez, celui de l’icône et Dolly Parton, celui du hitmaker.

Dua Lipa, Chloe x Halle et Jessie Reyez seront également récompensées lors de cette manifestation axée sur les femmes. Dua Lipa recevra également le prix de la plus grande puissance, le duo Chloe x Halle, le prix de l’étoile montante et Jessie Reyez, le prix de l’impact. Teyana Taylor sera l’hôte du gala.

Pour rappel, le Billboard Women in Music est un événement qui a lieu tous les ans et organisé par Billboard. Son prix principal, intitulé Femme de l’année, est créé pour récompenser « les femmes de l’industrie de la musique qui ont apporté une contribution significative à l’entreprise et qui, par leur travail et leur succès continu, inspirent des générations de femmes à assumer des responsabilités croissantes sur le terrain », selon le magazine. Depuis sa création, Taylor Swift est la femme la plus récompensée de l’événement ! Avec trois prix (deux prix de la femme de l’année et le prix de la femme de la décennie) !

Pour cette 15 ème édition, l’événement aura lieu le 10 décembre sur la toile. Covid-19 exige, il sera virtuel et se verra diffusé en direct à partir de 20 heures (heure US).