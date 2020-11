Beyoncé: sa fille Blue Ivy Carter pourrait remporter un Grammy

Blue Ivy Carter, la fille de Beyoncé, va peut-être remporter un Grammy.

Comme sa mère, Beyoncé, Blue Ivy est sur le point de devenir rune célébrité notoire. Sur les traces de sa mère, elle a prêté sa voix à un personnage d’un livre audio intitulé “Hair Love ».

C’est un court-métrage de moins de 10 minutes de Matthew A. Cherry, dont l’extrait s’est répandu sur la toile comme une traînée de poudre. Dans la catégorie meilleur film d’animation aux Oscars 2020, ce petit court-métrage a déjà récolté une récompense.

Cette œuvre pourrait donc permettre à la fille de Beyoncé de remporter son tout premier Grammy Award. On se rappelle que ses parents, Beyoncé et Jay-Z, ont remporté 46 titres, soit respectivement 24 et 22 awards. Ainsi, si Ivy remporte le trophée du « meilleur livre audio pour enfants », ils auront enregistré 47 titres.