Bénin vs Lesotho: Michel Dussuyer réagit à la victoire des Écureuils

Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, s’est montré peu satisfait de la performance des Écureuils, qui ont battu le Lesotho (1-0) ce samedi en troisième tour éliminatoire de la CAN Cameroun 2022.

Mission accomplie pour les Écureuils. Face au Lesotho ce samedi dans le cadre de la troisième éliminatoire de la CAN Cameroun 2022, l’équipe béninoise s’est imposée sur le score de 1-0. Un but inscrit en première période par Jodel Dossou, ce qui donne les trois points de la victoire aux Écureuils, qui pointent désormais à une longueur derrière le Nigéria dans le groupe L.

A lire aussi: Bénin 1-0 Lesotho: Les Ecureuils réussissent la mission à domicile

A la fin de rencontre, le sélectionneur national, Michel Dussuyer, a été interrogé sur la prestation des Écureuils. Le technicien français a félicité ses poulains pour cette victoire méritée, mais a quand même soulevé les grosses approximations de ses hommes qui auraient pu coûter cher à l’équipe béninoise. «Dans la globalité du match, on a été un peu mis en danger. On n’a pas été suffisamment dangereux; surtout en seconde période, on a eu beaucoup de déchets techniques. Il y a aussi physiquement, l’équipe qui a souffert. Et d’ailleurs les deux équipes ont souffert», a-t-il déclaré au média officiel du Bénin représenté par Hugues Zinsou Zounon.