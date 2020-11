Bénin vs Lesotho: les louanges de Michel Dussuyer à Jodel Dossou

Buteur lors de la victoire du Bénin face au Lesotho (1-0) ce samedi dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, Jodel Dossou a reçu les félicitations de son entraîneur Michel Dussuyer.

Deuxième victoire pour le Bénin dans ces phases éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Opposés ce samedi au Lesotho dans une rencontre cruciale comptant pour le troisième tour qualificatif, les Écureuils se sont imposés sur le score de 1-0. Un but magistral à la 23è minutes signé Jodel Dossou. Auteur de 37 matches 4 buts et 6 passes décisives, l’ancien attaquant de Hartberg a été un bourreau pour la défense des Lesothanes.

A lire aussi: Bénin vs Lesotho: Michel Dussuyer réagit à la victoire des Écureuils

Il aurait pu s’offrir un doublé à la 31e s’il avait cadré sa frappe qui a caressé le poteau gauche de Moerane (gardien des Sotho). Jodel à la 41e s’est à nouveau offert une belle occasion de doublé, mais cette fois-ci, c’est le gardien des Likuéna qui s’impose et renvoie la balle en corner. Pas de quoi décourager pour autant son entraîneur Michel Dussuyer qui a félicité son buteur a la fin de la rencontre.

A lire aussi: Bénin-Lesotho: Jodel Dossou passe en puissance “4“

«Oui c’est bien ! Jodel il avance, il progresse. Il a fait des progrès notamment dans le premier geste où lui-même a fini ses actions ce soir. Et en deuxième occasion aussi où le gardien a fait l’arrêt. Mais globalement, c’est un joueur qui gravit les échelons et c’est bien pour la sélection», a-t-il confié au micro du journaliste de l’ORTB Hugues Zinsou Zounon.