Bénin vs Lesotho: 3000 supporters autorisés au stade Charles de Gaulle

Le Bénin accueille ce samedi les Crocodiles du Lesotho, en troisième tour éliminatoire de la CAN Cameroun 2022. Un match qui sera partiellement ouvert au public, malgré les risques liés au Covid-19.

Les phases qualificatives de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022 reprennent cette semaine avec les rencontres des troisième et quatrième journées. 48 matchs sont au programme et seront disputés en aller-retour. Deuxième du groupe L avec trois points au compteur, le Bénin recevra ce samedi 14 novembre, le Lesotho avant de se déplacer chez son adversaire, trois jours plus tard. Les Écureuils, éliminés en quart de finale lors de la dernière édition, sont contraints de remporter cette double confrontation face aux Crocodiles pour ne pas compromettre leur chance de qualification dans cette poule, où figurent aussi le Nigéria et la Sierra Léone.

Pour cette rencontre qui se jouera au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, le public ne sera pas totalement exclu comme il est de coutume depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. Le match sera partiellement ouvert aux supporters qui pourront s’adonner à leur passion. Le 1/6ème des places sera disponible, soit environ 3000 spectateurs répartis comme suit :

– 500 personnes auront accès à la tribune couverte (100 VIP en tribune centrale et 400 en tribune couverte latérale) qui y accéderont au moyen d’une carte d’invitation ;

– 2500 dans les gradins. En dehors des 3 portes d’accès à la tribune couverte, 10 autres portes donnant accès aux gradins seront ouvertes.