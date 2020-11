Bénin: un membre de l’UP démissionnaire maintenu de force à cause de son engagement

Intégrer l’Union Progressiste est un exercice à la portée de tous, mais quitter le pari ne dépend pas forcement uniquement de la seule volonté du militant.

A lire aussi: Bénin; Présidentielle de 2021: le parrainage, objet de recours devant la Cour

C’est du moins ce que vient d’apprendre, à ses dépens, Fiacre Godémè, un membre actif du parti Baobab qui ne se sent plus à son aise dans sa formation politique.

En effet, sa lettre de démission en date du 06 Octobre 2020 a été rejetée par l’instance dirigeante de cette formation politique qui se réclame la place du premier parti politique au Bénin.

En effet, dans une correspondance signée du président du parti, Monsieur Bruno Amoussou, le sieur Fiacre Godémè est prié de revenir récupérer la lettre de démission déposée au secrétariat du parti.

“Reconnaissant votre fort engagement et militantisme envers l’Union Progressiste depuis sa création, et conformément aux dispositions de l’article 11 du Règlement Intérieur, nous sommes au regret de ne pas accéder à votre décision de démission et vous prie de bien vouloir la retirer“

Bruno Amoussou