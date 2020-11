Bénin – Université d’Abomey-Calavi: présence d’un fort détachement policier pour dissuader un mouvement de grève

Les responsables des organisations d’étudiants de l’université d’Abomey-Calavi organisent à compter de ce jour, une grève de 48 heures, pour exiger des autorités la satisfaction de toutes leurs revendications.

Dans leur plateforme revendicative, les organisations estudiantines les plus représentatives, à savoir l’UNSEB et la FNEB, exigent entre autres:

la reprise des élections dans le processus de désignation des doyens et recteur de l’université;

la justice à feu Théophile Dieudonné DJAHO;

le respect de la franchise universitaire.

Au plan social, les étudiants exigent: l’affichage immédiat et sans délai des listes restantes à la DBSU ; l’achat de nouveaux bus pour faciliter le transport étudiant afin d’éviter l’entassement des camarades étudiants et la mise en danger de leurs vies; l’étendue des services du COUS-AC vers les autres campus et centres universitaires (FSS, ENEAM, INMeS, INJEPS, ADJARRA etc.).

Un fort détachement des forces de l’ordre est déployé sur le campus universitaire pour éviter des actes de vandalisme et la perturbation des activités académiques par les grévistes. Lire ci-dessous la motion de revendication des organisations estudiantines.

Motion de revendication

Objet : Motion de grève.

-Vu la loi n°90-032 du 11 Décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ;

– Vu l’article 12 de la constitution béninoise du 11 Décembre 1990 qui dispose : « l’État et les collectivités publiques garantissent l’éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin »

– Vu le décret n°2017-155 du 10 mars 2017 portant critères d’octroi des allocations d’études universitaires ;

-Considérant les avancées éthiques recommandant l’ouverture de la porte du savoir universel à tous ;

– Considérant que la constitution de notre pays le Bénin, garantit l’accès à l’éducation à tous ;

– Considérant l’obligation faite par notre constitution à l’État d’assurer la gratuité progressive de l’éducation en ses dispositions de l’article 13 ;

– Considérant les résultats catastrophiques après expérimentation de la plateforme e-learning ;

– Considérant le non respect de l’arrêté rectoral 034 dans nos facultés, écoles et instituts ;

– Considérant la violation flagrante des franchises universitaires ;

– Considérant que le calendrier du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales n’est jamais en adéquation avec le calendrier académique ;

– Considérant que les services offerts par le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales dans le domaine de la restauration, du transport, de l’hébergement et de la santé ne reflètent pas l’image de ce qui pourrait être offert dans une université publique encore moins dans la plus grande université nationale de notre pays ;

– Considérant le retard criard de l’ouverture des résidences et restaurants universitaires ;

– Considérant les conditions exécrables au niveau du transport universitaire ;

– Considérant que le secteur de l’hébergement n’existe quasiment plus à l’UAC ;

– Considérant la tentation d’application des mesures de huit semestres dans nos écoles, facultés et instituts malgré que les conditions d’études prévues par le système LMD ne soient encore réunis (le cas de ce qui s’est passé à la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication au cours de l’année académique 2019-2020) ;

– Considérant l’échec massif des étudiants à cause des cours exclusivement faits en ligne pour raison de COVID19 ;

– Considérant le retard continuellement constaté dans l’affichage des listes d’allocataires à la DBSU ;

– Considérant la mise en cause des acquis démocratiques pour l’élection des autorités universitaires ;

– Considérant le mutisme dont fait montre le gouvernement et son chef face aux cris de détresse des étudiants ;

– Considérant la mauvaise foi des gouvernants à ne pas satisfaire les revendications ;

Nous, étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi,

– Considérant nos séances de travail, réunions et Assemblées Générales ;

– Considérant la non-satisfaction des points inscrits sur notre PLATEFORME REVENDICATIVE;

-Considérant la réunion conjointe des deux organisations estudiantines les plus représentatives avec les structure de base affiliées à elles le Vendredi 30 Octobre 2020

– Considérant la conférence publique des deux organisations estudiantines les plus représentatives organisée le Vendredi 06 Novembre 2020 avec tous les étudiants sur le terrain de Handball à l’UAC

– Considérant la politique de la sourde oreille dont fait montre nos autorités à chaque fois que nous réclamons nos droits,

Les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi réunis sous la direction des deux organisations estudiantines les plus représentatives (UNSEB et FNEB) en Assemblée Générale assortie de sit-in ce jour Mercredi 18 Novembre 2020,

décident :

Au plan académique

a– La suppression des faux frais (inscription pédagogique, frais de travaux pratiques, de laboratoire, de stage, de réclamation pour omission de note ou de nom,…) dans nos écoles, instituts et facultés et le strict respect de l’arrêté rectoral 034 qui fixe les frais de délivrance d’actes administratifs

b– L’abrogation des mesures de huit semestres que certains doyens de facultés, des directeurs d’écoles, et instituts tentent ou envisagent appliquer à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 et jusqu’à nouvel ordre tant que les conditions d’études prévues par le système LMD ne seront pas bien réunies ;

c- L’effectivité des cours dans les amphis tout en éclatant les amphis à effectifs pléthoriques en plusieurs groupes pédagogiques qui feront les cours suivant un programme de cours à établir à cet effet et dotant les amphis des dispositifs de lavage de mains, de gels hydro-alcooliques, des masques afin de faciliter le respect des mesures barrières à la COVID19 ;

d- Le recrutement des enseignants pour un encadrement plus optimal des étudiants dans les amphis afin de favoriser l’éclatement en de petits groupes pédagogiques ;

e- La rétrocession des 15.000f injustement perçus chez certains camarades étudiants au cours de la rentrée académique 2017-2018 ;

f– La relecture du décret n°2017-155 du 10 mars 2017 portant critères d’octroi des allocations d’études universitaires et les arrêtés d’application pris à cet effet afin d’intégrer des modalités qui vont permettre l’accès aux allocations universitaires à tous les étudiants qui auront la moyenne requise et remplissent les critères fixés à cet effet ;

Au plan social

g- L’affichage immédiat et sans délai des listes restantes à la DBSU ;

h- L’achat de nouveaux bus pour faciliter le transport étudiant afin d’éviter l’entassement des camarades étudiants et la mise en danger de leurs vies;

i-L’étendue des services du COUS-AC vers les autres campus et centres universitaires ( FSS, ENEAM, INMeS, INJEPS, ADJARRA etc…) ;

j- Conception d’une rubrique dérogatoire pour contourner la procédure de passation de marchés publics notamment au niveau du COUS en cas d’urgence ;

k- Le paiement sans délai des arriérés de frais de mémoire, de stage à tous les bénéficiaires ;

l-La relecture du décret portant financement des organisations estudiantines afin d’y intégrer des modalités que les responsables étudiants jugent aussi bien nécessaires pour le bon fonctionnement de leurs activités statutaires ;

Sur le plan de la restriction des libertés publiques :

m– Le respect du processus électoral qui fait la promotion de la démocratie dans le choix des recteurs, les doyens et les chefs d’établissement ou du département ;

n– La justice à notre feu camarade Théophile Dieudonné DJAHO;

o– Le respect de la franchise universitaire.

En définitif, nous membres des bureaux exécutifs de l’Union Nationales des Scolaires et Étudiants du Bénin (UNSEB) et de la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB) sous la pression intense des camarades étudiants, lançons un mouvement de grève dans toutes les entités de formation de l’UAC de quarante-huit heures (48h) à compter du Mardi 24 Novembre au Mercredi 25 Novembre 2020 à 23h59.

Par ailleurs, ce mouvement sera renouvelé constamment si le silence est toujours imposé à nos voix de réclamations, notre cri de détresse et cette fois jusqu’à la satisfaction complète des revendications.

À bas les mesures d’intimidation !!!

À bas la remise en cause des acquis démocratiques !!!

Vive les organisations estudiantines !!!

Ont signé :

Pour la FNEB Pour l’UNSEB

Le Président Le Président

Venceslas Edoh AKAKPO Ludger ZANNOU