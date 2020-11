Bénin: une tête couronnée passée à tabac par une foule surexcitée à Zogbodomey

Une tête couronnée a subi la colère d’une foule surexcitée. La scène s’est produite il y a quelques jours à Massi, dans la commune de Zogbodomey.

Une tête couronnée rouée de coups et qui se débattait comme un beau diable. C’est en résumé ce qu’on peut retenir de ce malheureux spectacle, tourné à Massi. Selon des sources de BENIN WEB TV, la victime, un chef de collectivité bien connu dans la localité, aurait pris partie dans un conflit d’intronisation en demandant de l’argent à chaque camps afin de leur donner gain de cause lors des délibérés.

Ainsi, le jour-J, il s’est rendu sur les lieux pour faire introniser celui qui a été le plus offrant. Malheureusement pour lui, l’unanimité avait été déjà faite autour du second camps. Devant le fait accompli, il n’a pas pu échapper à la colère de la foule. Il a été récupéré et bastonné. “Les gens l’ont battu correctement et bien”, a confié une source. Une fois qu’il a réussi à se soustraire des mains des mécontents, il s’est retrouvé au commissariat de Massi.