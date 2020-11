Bénin: une centrale solaire photovoltaïque de 25 Mégawatts bientôt construite à Pobè

Le maire de la Commune de Pobè, Dinan Simon, a procédé ce jeudi, à la cérémonie de remise du site, pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque de 25 Mégawatts à Iloulofin, dans l’arrondissement d’Issaba.

L’un des projets-phares du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) du président de la république, Patrice Talon, la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 25 Mégawatts à Iloulofin, financé par l’AFD (contrat DEFISSOL), entrera bientôt dans sa phase active. A la tête de la délégation communale de Pobè, le Maire, Dinan Simon, a procédé ce jeudi, à la cérémonie de remise du site devant abriter l’ouvrage.

Le site s’étend sur une superficie de quatre-vingt-seize (96) hectares et se situe dans le village Iloulofin dans l’arrondissement d’Issaba, dans la commune de Pobè. Selon Dinan Simon, cette infrastructure sera une référence dans la sous-région et va sans doute contribuer à augmenter les capacités de production, moderniser le système d’information de la SBEE pour lui permettre d’améliorer durablement ses performances.

“D’ici quelques mois, la lumière jaillira comme le soleil embrasse l’humanité de ses doux rayons. L’énergie électrique est un lubrifiant qui est nécessaire dans tout processus de développement.”, a rassuré Dinan Simon.

Remerciant le gouvernement de Patrice Talon et les différents acteurs concernés, l’autorité communale souhaite que les délais contractuels et les clauses de qualité soient respectés par l’entreprise en charge des travaux. Dinan Simon a également énuméré les doléances des populations de Pobè, entre autres, l’électrification de l’arrondissement d’Ahoyéyé, un arrondissement frontalier avec le Nigéria, le seul non électrifié dans la commune de Pobè, et le recrutement de la main d’œuvre locale par l’entreprise en charge des travaux afin de permettre aux enfants de Pobè de participer à la construction de ce joyau.

Un projet de 60 M€

Selon Jacques Paradis, Directeur Général de la SBEE, le coût total du projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 25 Mégawatts à Iloulofin, est de 60 M€. “La SBEE jouera sa partition de mettre d’ouvrage afin qu’un suivi rigoureux de l’entrepreneur soit fait, pour aboutir à l’achèvement d’ici quelques mois, d’une centrale qui réponde à toutes les exigences techniques prévues, tout en respectant le délai d’achèvement des travaux”, a déclaré Jacques Paradis.

Il a par ailleurs remercié l’agence française de développement et l’Union Européenne qui ont permis la mobilisation du financement pour la réalisation de ce projet.