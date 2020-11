Bénin: un réseau de vol de motos démantelé à Houègbo

L’unité de la police républicaine du commissariat de Houègbo a mis hors état de nuire, un réseau de vol et de recel de motos.

Des motos, des vélos et deux tricycles saisis. C’est le fruit d’une opération menée le lundi 09 Novembre 2020 par l’unité de la police républicaine du commissariat de Houègbo.

Tout est parti de l’interception d’un tricycle à la hauteur de la localité d’Atogon. Le tricycle en direction de Houègbon contenait une moto de marque Dayan. Le tricycle et la moto étaient volés dans un quartier d’Abomey Calavi. Une perquisition à leur domicile a permis à la police républicaine de mettre la main sur plusieurs autres motos, sur des vélos et un second tricycle, des conventions de vente de parcelles et plusieurs autres objets.

Deux membres du réseau furent interpellés et gardés à vue en attendant d’être présenté au procureur. L’enquête se poursuit pour mettre la main sur les autres membres du réseau.