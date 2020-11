Bénin: un nouveau test de recrutement d’aspirants annoncé

A travers un communiqué, le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle annonce un 4ème test de recrutement d’aspirants.

Le recrutement de cette vague d’aspirants, au profit du ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, aura lieu, selon ledit communiqué, le 12 décembre 2020.

A Lire aussi: Bénin – Palais des gouverneurs: le nouveau représentant résident du PNUD reçu par Vlavonou

Ce recrutement concerne des aspirants ayant des compétence dans des disciplines où le besoin sur le terrain se fait le plus sentir.

Selon le communiqué du ministre Kakpo Mahougnon, la phase de dépôt des dossiers se poursuit dans les directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, jusqu’au vendredi 27 Novembre prochain.

Les candidats à cette phase de recrutement seront évalués dans leurs matières de compétence et les besoins se font sentir le plus en français, dans les Sciences physiques et Chimie et en Mathématiques.

Ainsi, plus de deux mois après la rentrée scolaire et académique, le problème de disponibilité d’encadreurs continue de se poser avec acuité aux dirigeants.

Mieux, le lancement de cette phase de recrutement vient dans un contexte où les aspirants redéployés sur le terrain boudent et menacent de déposer la craie, si le gouvernement ne revoit un certain nombre de leurs doléances.