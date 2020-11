Bénin: un caissier d’une banque condamné pour vol de 10 millions sur les comptes des clients

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné un caissier d’une banque pour vol d’argent. Il lui est reproché d’avoir soutiré plusieurs millions de FCFA sur les comptes des clients de l’institution.

07 ans de prison ferme et une amende de 60 millions de FCFA. C’est la peine infligée à un caissier d’une banque de la place. Selon les informations rapportées sur le dossier, la banque a procédé à un contrôle suite aux plaintes des clients. Les investigations ont montré que 10 millions de FCFA ont été soutirés des comptes des clients.

A lire aussi : Bénin: un homme condamné à 10 ans ferme par la CRIET pour détention de stupéfiants

Le mis en cause a été interpellé et confié à la Criet. Cette dernière, après examen du dossier, a condamné l’intéressé à 07 ans de prison ferme et 60 millions de FCFA en guise d’amende à verser. Il faut noter que grâce aux reformes apportées à la structuration et au fonctionnement de la Criet, le mis en cause dispose de 15 jours pour interjeter appel, s’il n’est pas satisfait du verdict.