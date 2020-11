Bénin – Tournée présidentielle: Patrice Talon cède enfin à l’appel du terrain

Dans une tribune publiée le 16 Septembre 2020, l’agrégé de droit, Joël Aïvo, a invité le président de la république, Patrice Talon, à un débat contradictoire, au cours duquel il lui dira, au nom du peuple, ce qu’il ne veut pas voir ou entendre.

Près de deux mois après ce challenge, le président de la République décide de descendre lui-même sur le terrain pour voir ce que d’aucuns estiment qu’il ne veut pas voir et entendre de ses propres oreilles, ce que le constitutionnaliste a cru entendre lors de son dialogue itinérant.

Le locataire du palais de la Marina planifie alors une descente sur le terrain, plus de quatre ans après son investiture à la plus haute fonction de l’Etat. Loin du constitutionnaliste Joël Aïvo, Patrice Talon a décidé d’écouter les cris du cœur de ses compatriotes à travers leurs autorités morales et politico-administratives.

Ainsi, la tournée de plusieurs jours dans 54 Communes du Bénin entamée ce jeudi par le chef de l’Etat n’est pas une tournée pour échanger directement avec les populations. Cette étape, il la réserve certainement pour la période des campagnes électorales.

Le président de la République a décidé de discuter avec les chefs traditionnels, les autorités locales et politico-administratives sur la portée de ses actions de développement, sur la situation de ses compatriotes, et profiter pour leur faire part de ses ambitions pour le Bénin.

” Je veux, au nom des Béninois, lever le voile des artifices de son quinquennat et le confronter au réel. Je veux percer la bulle dans laquelle le pouvoir s’est confiné, le sortir de son aquarium pour le plonger dans la réalité de la lagune.“ Joel Aïvo

Mais le président de la République n’a pas voulu attendre ce moment de débat, annoncé par le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021, pour sortir de sa bulle, non pas pour accéder à un quelconque débat avec le juriste, mais aller parler avec des personnes capables de parler au nom du peuple et au peuple.

Ainsi, au cours de cette tournée du chef de l’Etat, les rois, les chefs traditionnels et autres dignitaires auront tout au long du parcours une place de choix.

Le président de la République a décidé de sortir de sa bulle pour aller écouter les personnes qui sont à même de parler au nom de la population et profiter pour voir la portée des différents chantiers ouverts sous son règne.

Patrice Talon est aussi allé constater la réalité des faits évoqués par celui qui rêve d’être son challenger à l’élection présidentielle de 2021.

“Je veux le confronter à la réalité du Bénin, à ce qu’il n’a pas voulu voir ni entendre depuis qu’il est entré au Palais de la Marina. Ces écoles publiques abandonnées, ces hôpitaux sans médecins, le CNHU sans équipements, les universités livrées à la ruine, ces courageuses femmes sans le moindre soutien, ces fonctionnaires humiliés et dépouillés, ces entreprises traquées et fermées, ces hommes et femmes fuyant la vengeance et l’injustice, ces chômeurs sans perspectives, etc.” Joel Aïvo

Ces prétendues réalités peintes par l’ex-doyen de la faculté de droit et des sciences politique pourraient échapper au chef de l’Etat qui a préféré au cours de sa tournée des échanges en vase clos avec des administratifs, des personnalités occupant des postes électifs et des autorités traditionnelles.

En effet, face au dialogue itinérant de l’ex-président de l’association béninoise de droit constitutionnel, le président de la république oppose des échanges avec des représentants et élus des communautés.

Vivement que cette tournée permette au premier des béninois de s’informer véritablement de la situation réelle de ses compatriotes, afin d’orienter sa politique de développement et sa politique sociale.