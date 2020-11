Bénin – Tournée présidentielle: services d’urgences et de réanimation réquisitionnés

C’est en effet par une note de service en date du Mercredi 11 Novembre que le directeur départemental de la santé du Borgou a procédé à la réquisition des services des urgences et de réanimation.

” Dans le cadre de la visite officielle du président de la République dans le département du Borgou, les services des urgences et de réanimation des hôpitaux suscités et leurs personnels sont réquisitionnés et mis en alerte maximale pour parer à toute éventualité sanitaire durant la période de cette visite officielle de la haute autorité de notre pays” lit-on dans la note de service.