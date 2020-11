Bénin – Tournée présidentielle: à Tchaourou, Talon fait une grande promesse

Malgré les mouvements d’humeur de certains jeunes, Patrice Talon est accueilli ce jeudi 12 Novembre 2020 dans le village natal de son prédécesseur où il a fait une grande promesse.

Après la Commune de Savè, première étape de la tournée nationale qu’il a entamée ce jeudi 12 Novembre 2020, le chef de l’Etat, Patrice Talon, s’est ensuite rendu à Tchaourou.

Accueilli par une forte délégation de dignitaires, de têtes couronnées et de chefs traditionnels, le président de la république a fait le tour d’horizon des réalisations effectuées dans la Commune.

Non satisfait de n’avoir pas réalisé, durant son premier mandat de cinq ans finissant, les projets qu’il ambitionne pour cette localité du pays, le président Talon fait une promesse pour rassurer les filles et fils Shabè.

Le président de la République a laissé entendre qu’un chronogramme de toutes les urgences de la Commune seront élaborées et inscrites comme priorités, même s’il ne devrait pas revenir en 2021.

“Ce sera le contrat que je vais signer avec Tchaourou. Cela n’est pas de mes habitudes mais pour faire oublier cette mauvaise impression que Tchaourou a été délaissée, je le ferai“ Patrice Talon

Pour le chef de l’Etat, les événements malheureux des dernières élections législatives sont désormais du passé. Il rassure que lui, il a déjà tout pardonné.

C’est pourquoi, précise-t-il, il est venu voir les rois et chefs de Tchaourou pour demander pardon et qu’ils soient ses portes-paroles auprès de ceux qui ont toujours des blessures dans le cœur et n’arrivent pas à progresser de cette situation.

Le président de la République promet enfin revenir à Tchaourou pour échanger avec les filles et fils de cette ville en espérant que ceux qui ont encore des griefs contre sa personne auraient eu l’occasion de le pardonner.