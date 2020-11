Bénin – Tournée nationale: Patrice Talon demande pardon à Savè

A Savè ce jeudi 12 novembre 2020, dans le cadre de sa tournée nationale, le Président Patrice Talon a demandé pardon. Il a invité les uns et les autres à ne pas faire une fixation sur les malheureux événements des législatives 2019.

Première descente officielle de Patrice Talon à Savè, après les violences électorales qui ont marqué la ville. A sa prise de parole, le Chef de l’Etat a demandé pardon face aux jeunes, sages et élus. “Je suis venu ce matin demander pardon. Un enfant bien élevé ne sait que demander pardon, quelles que soient les circonstances.”, a-t-il déclaré. En signe de compréhension et d’acceptation des excuses du Président, les participants à la rencontre se sont levés pour entonner l’hymne nationale.

En ce qui concerne le bilan de son quinquennat, Patrice Talon s’est satisfait des réalisations faites, notamment en matière d’infrastructures. Il justifie lesdites réalisations par les efforts de tous es Béninois. Selon le Président de la République, au-delà des infrastructures réalisées et en cours, on assiste désormais à un changement dans la manière de conduire les affaires publiques. Il a évoqué le cas des policiers, douaniers et enseignants qui s’attellent de mieux en mieux au travail.

Patrice Talon intransigeant sur la suppression de l’Université de Savè

Dans son intervention, le Maire de la ville de Savè est revenu sur la suppression de l’Université de Savè. Il s’est fait porte-parole de la population pour demander un réexamen de la décision. Mais en lui répondant, Patrice Talon a été clair sur la question. Il a affirmé qu’il n’y aura pas de rétropédalage sur la suppression de l’Université de Savè.

A défaut de revenir sur la décision de la suppression de l’Université, Patrice Talon a fait savoir qu’un lycée technique moderne, conformément à la vision du gouvernement en matière de formation professionnelle, sera érigé dans la ville. Il a également annoncé que le pont de l’Okpara sera réalisé, des rues de Savè asphaltées. Des démarches seront également menées pour le payement des redevances relatives au poste de péage et de pesage de Diho dues au titre des années 2019 et 2020.