Bénin – Tournée nationale: Patrice Talon à Kalalé, Nikki et Bembéréké, ce jour

Patrice Talon reprend son bâton de pèlerin ce vendredi 13 novembre 2020 dans le cadre de sa tournée nationale. Après Savè, Tchaourou et Parakou, trois autres communes du septentrion accueillent le Chef de l’Etat ce jour.

Patrice Talon se rend à Kalalé, Nikki et Bembéréké ce jour. De Savè, Tchaourou, Parakou, Kalalé, Nikki et Bembéréké, l’objectif reste le même. “Ce périple a pour objectif principal de rendre compte à nos populations des actions et réformes entreprises par notre gouvernement depuis 2016”, a expliqué le Président de la république lui-même.

Dans les premières communes visitées, Patrice Talon a tenu un langage de vérité face à ses interlocuteurs. Compte tenu des violences électorales qui ont marqué les villes de Savè, Tchaourou et Parakou, le Chef de l’Etat a invité les populations de ces localités à faire table rase du passé. Il a demandé pardon et invité aussi les uns et les autres à pardonner.

Une tournée de reddition de comptes

Pour Wilfried Léandre Houngbédji, Directeur de la Communication à la Présidence de la République du Bénin, cette sortie du Chef de l’Etat ne s’inscrit pas dans la logique d’une quête de popularité. Mieux, il explique qu’il ne s’agit pas d’une campagne déguisée en vue de la présidentielle de 2021. “Cette tournée est destinée “essentiellement à la mise en œuvre du PAG (Programme d’actions du gouvernement, Ndlr). C’est un exercice de reddition de comptes”, a-t-il déclaré à la télévision nationale.

Entamée ce jeudi 12 novembre 2020, cette tournée s’effectuera dans 54 Communes du Bénin et dans tous les Département. A l’occasion, Patrice Talon aura des séances de travail avec les Conseils communaux, les Associations de développement, les sages et notables. Les dispositions sont prises pour le respect strict des gestes barrières contre la Covid-19 lors de cette tournée.