Bénin – Tournée nationale de Talon: quid des dispositifs sanitaires mis en place?

Depuis le jeudi 12 novembre 2020, le président de la république, Patrice Talon, a entrepris une tournée nationale de reddition de comptes aux populations.

Prévue pour le conduire dans près de 60 communes sur les 77 que compte le Bénin, cette tournée intervient dans un contexte mondial marqué par la pandémie Covid-19.

Pour que cette tournée nationale de reddition de comptes aux populations ne soit pas vectrice de propagation du nouveau coronavirus, des dispositions sanitaires sont mises en branle.

Ainsi, sur instruction du Chef de l’Etat, et à chaque étape de la tournée, toutes les dispositions sont prises par les équipes sanitaires du ministère de la Santé pour assurer efficacement le respect des gestes barrières.

Masques et distanciation sociale obligatoires sont de mise dans toutes les salles, où se tiennent les rencontres d’échanges entre le Chef de l’Etat et les populations.

Les micros et autres accessoires pratiques utilisés sur le terrain sont constamment désinfectés.

Sur tous les sites de rencontre avec le Chef de l’Etat et pour l’ensemble des participants, quel que soit leur grade, sont prévus et utilisés par tous :

– des dispositifs de lavage de mains,

– des gels de désinfection,

– des masques,

– des poubelles,

– des thermomètres pour la prise de température,

– des gants, etc.

Des ambulances et équipes médicales sont aussi mobilisées pour intervenir en cas de besoin.

Des sensibilisations sur le terrain…

Malgré les consignes invitant les populations à s’abstenir de grands regroupements, celles-ci se mobilisent spontanément autour des sites, devant abriter les rencontres d’échanges avec le Chef de l’Etat, lui témoignant ainsi leur plaisir de l’accueillir.

Par considération et respect pour elles, Patrice Talon, tout en les remerciant, n’hésite souvent pas à les sensibiliser, en les invitant à mettre au moins le masque de protection et à se désinfecter constamment les mains, car, leur souffle-t-il, « ce mal pernicieux existe bel et bien et nous ne savons pas encore quand sonnera la fin, soyons donc prudents. »

C’est dire donc que malgré sa volonté de rendre compte aux populations de ce qui a été fait par son gouvernement, durant ces quatre dernières années, le Président Talon reste attentif à la santé de celles-ci.