Bénin – Tournée nationale: à Lalo, Patrice Talon appelle à la patience

Face aux représentants de la population de Lalo, ce lundi 23 novembre 2020, Patrice Talon a présenté son bilan. Pour ce qui n’a pas encore été fait, le chef de l’Etat invite les uns et les autres à attendre patiemment leur tour.

Globalement, Patrice Talon est satisfait du travail abattu par son gouvernement en moins de 05 ans. “Même si Lalo n’a pas encore obtenu grand chose, quelque chose de spectaculaire a commencé dans le pays”, a-t-il déclaré. Face aux doléances de la population de Lalo, qui semble ne pas encore se retrouver dans ce qui a été fait de “spectaculaire”, le Chef de l’Etat invite à la patience.

Mettons de côté un instant notre frustration à Lalo pour voir global. J’ai entendu les doléances du maire en ce qui concerne les voies de communication. Le rythme et l’ampleur que connaissent les travaux routiers actuellement au Bénin laissent espérer qu’ici à Lalo, le peu qu’il reste sera fait. Chacun peut fermer les yeux et attendre son tour. Patrice Talon

Face au Chef de l’Etat et portant la parole de ses administrés, le maire de Lalo a exposé quelques doléances. Il souhaite entre autres la construction de la voie Dogbo-Madjrè-Lalo, l’aménagement et le bitumage des voies constituant la boucle du Couffo. Dans son intervention, le maire a évoqué une préoccupation urgente. Il s’agit du relogement des commerçants du marché de Hlassamè détruit pour cause des travaux de la route Lalo Agbangnizoun et Toffo.