Bénin – Tournée de Patrice Talon: les attentes du parti de Boni Yayi

Les Démocrates, le parti de Boni Yayi, a évoqué ses attentes, ce dimanche 22 novembres au soir, à l’issue de la tournée entreprise par Patrice Talon depuis le 12 novembre et qui le conduira dans 54 communes du pays.

Selon Les Démocrates, les déclarations de Patrice Talon, pour être crédibles et rassurer le peuple, doivent être immédiatement suivies de décisions et actes concrets. Il s’agira notamment de restaurer les libertés, favoriser le retour des exilés politiques, revisiter le code électoral en toutes ses dispositions qui empêchent les prochaines élections présidentielles d’être libres, transparentes, justes, équitables, inclusives et ouvertes à tous. Le parti de Boni Yayi souhaite également la libération des détenus politiques. Les Démocrates exige sa reconnaissance légale en lui délivrant sans conditions son récépissé puisqu’il « a satisfait à toutes les recommandations du ministère de l’intérieur ». Ce qui lui permettra de pleinement participer à l’animation de la vie politique et jouer sa partition dans le processus devant conduire aux élections présidentielles de 2021.

Prenant en compte les déclarations du chef de l’Etat à Kandi, Les Démocrates exige la suppression du parrainage, l’audit de la liste électorale et le toilettage du code électoral sur une base consensuelle à la suite de discussions entre le pouvoir et toutes les forces de l’opposition. Ce sont-là pour le parti en gestation, les gages d’une élection présidentielle inclusive, transparent, libre, équitable et apaisée dans le pays en 2021.

Une tournée mal appréciée

Evoquant l’opportunité du périple présidentiel, Les Démocrates y voit, au regard de la période choisie et des propos de Patrice Talon sur le terrain, un sondage d’opinion et un test de popularité en prévision des élections présidentielles de 2021. Autrement dit, à en croire cette formation politique, c’est pour préparer le peuple béninois à l’annonce de sa candidature au prochain scrutin que le chantre de la Rupture est descendu sur le terrain, croyant pouvoir une fois encore mystifier le peuple et ruser avec lui.